Der «Unterschätzte»: Geburtstagskind Havertz als X-Faktor

Winston-Salem (dpa) - Kai Havertz ist das schon gewohnt in Turnierjahren. Das Geburtstagsständchen gibt es dann im Kreise der Fußball-Nationalmannschaft und nicht daheim bei der Familie. Und doch ist bei dem am 11. Juni 1999 in Aachen geborenen Offensivspieler an seinem Ehrentag in Winston-Salem etwas anders. Der Status des nun 27-Jährigen im DFB-Team hat sich gewandelt.

Der Arsenal-Profi ist längst kein Talent mehr. Er ist vielmehr im besten Fußballeralter angekommen. Er ist gerade englischer Meister geworden. Er ist «ein Führungsspieler», wie Sportdirektor und Havertz-Fan Rudi Völler sagt.

«Guter Mensch, super Typ, top Fußballer»

Oder «ein guter Mensch, ein super Typ, ein top Fußballer», wie Bundestrainer Julian Nagelsmann schwärmt. Kapitän Joshua Kimmich äußerte über einen seiner beiden Vize-Kapitäne: «Kai ist extrem wichtig für uns. Ich finde, dass er in Deutschland in den letzten Jahren sehr unterschätzt wurde.»

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Foto: Federico Gambarini/dpa «Ein begnadeter Fußballer», sagt Rudi Völler über Kai Havertz.

Havertz, der Unterschätzte. Das ist Vergangenheit. Die Gegenwart soll so aussehen: Havertz wird bei seinem vierten großen Turnier zum X-Faktor in der deutschen Offensive. Angefangen im Auftaktspiel an diesem Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Houston gegen Außenseiter Curaçao.

Seine Rolle im DFB-Team beschreibt der Tierfreund, der Hunde und Esel liebt und besitzt, in seiner typischen Art. «Generell bin ich nicht derjenige, der die großen Reden schwingt. Ich will auf dem Platz vorangehen.» Ob vorne drin, als hängende Spitze, oder auch mal vom Flügel kommend, das ist ihm am Ende nicht so wichtig. «Je nachdem, was man von mir braucht», antwortet er.

Kai Havertz, Deniz Undav, Nick Woltemade - wer ist Stürmer Nummer eins? Diese Diskussion wurde in der Vorbereitung geführt. Aber nicht lange. Havertz war wegen diverser Verletzungen zwar lange Zeit weg. Aber er brauchte nicht lange, um nach dem Länderspiel-Comeback im März zu beweisen, wer vorne drin die erste Option ist. Havertz traf im März beim 2:1 gegen Ghana. Und er traf auch beim 2:1 bei der WM-Generalprobe gegen die USA in Chicago.

Foto: Federico Gambarini/dpa In Topform: Kai Havertz (l) beim Kopfballtor gegen die USA. (Archivbild)

58 Länderspiele, 22 Tore. Das ist seine Quote. Aber Havertz hat sich mit den Jahren auch den Ruf erarbeitet, ein Mann für Titelgewinne und für wichtige Tore sein zu können. Im Champions-League-Finale 2021 erzielte er das Siegtor für den FC Chelsea gegen Manchester City. Und im nach Elfmeterschießen verlorenen Finale mit dem FC Arsenal gegen Paris Saint-Germain erzielte er das Führungstor für die «Gunners», das am Ende nicht reichte.

Eine Aussage von Völler in Winston-Salem dokumentiert sehr gut die große Bedeutung von Havertz. «Beim Finale haben wir ihm die Daumen gedrückt. Er hat auch gleich ein Tor geschossen. Aber ich bin ehrlich und nicht scheinheilig: Ich habe mich gefreut, dass er dann rausgegangen ist, weil wir alle Angst hatten, dass er sich bei seiner Vorgeschichte in der Verlängerung verletzt.»

Havertz, Undav, Woltemade - «kein großes Drama»

Havertz ist einer der Unverzichtbaren, wenn die WM ein Erfolg werden soll. Auch wenn ihn der Bundestrainer garantiert nicht in jedem Spiel die vollen 90 Minuten einsetzen wird. Es wird heiß und körperlich herausfordernd in Amerika. Top-Joker Undav und WM-Quali-Topschütze Woltemade werden auch ihre Einsatzzeiten bekommen. «Da wird es kein großes Drama geben», äußerte Havertz zum Konkurrenzkampf: «Jeder ist hier für den anderen da.»

Nagelsmann zählte im Nominierungs-Video die Qualitäten von Havertz auf. «Du verkörperst Geschwindigkeit, Kreativität, Angriffstätigkeit, extreme defensive Verlässlichkeit, eine gute Gier in beide Richtungen», sagte der Bundestrainer. Und fügte hinzu: «Bleib gesund, schalte deinen Kopf aus, gib Gas. Du hast alles drin, was wir brauchen, um einen Top-Torjäger vorne im Kader zu haben.»

Foto: Federico Gambarini/dpa Julian Nagelsmann (l) lobt Kai Havertz bei der WM-Nominierung in einem Video, das den Arsenal-Profi (oben) als kleinen Jungen zeigt. (Archivbild)

Bei der EM 2021, der WM 2022 und der WM 2024 traf «der begnadete Fußballer» (Völler) jeweils zweimal. Aber im Nationaltrikot steht das Tor für die Ewigkeit noch aus. Trotzdem ist die Wertschätzung im Kollegenkreis riesig.

Elfmeterschütze Nummer eins vor Kimmich

«Ich glaube, dass der Kai auch in diesem Turnier sehr wichtig sein wird für uns, weil er ein Super-Gesamtpaket mitbringt», sagte Kapitän Kimmich. «Kai ist einer der talentiertesten Spieler, die wir haben in Deutschland», ergänzte David Raum. «Er hat eine richtig gute Quote. Im Champions-League-Finale knipst er, auch gegen die USA knipst er direkt wieder. Er ist in einer Topverfassung.»