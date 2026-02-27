WM-Qualifikation

Deutsche Basketballer verlieren in Kroatien

Die deutschen Basketballer müssen in Kroatien auf ihre besten Spieler verzichten. Das rächt sich dieses Mal.

Jack Kayil zeigte in Kroatien eine starke Leistung. Foto: Matthias Stickel/dpa
Jack Kayil zeigte in Kroatien eine starke Leistung.

Zagreb (dpa) - Die deutschen Basketballer haben in der WM-Qualifikation ihre erste Niederlage kassiert. Bei den weiter ungeschlagenen Kroaten musste sich der Welt- und Europameister ohne nahezu alle Stars trotz einer kämpferisch starken Leistung mit 88:93 (50:46) geschlagen geben.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bester Werfer im deutschen Team, das die ersten beiden Spiele gegen Zypern und Israel gewonnen hatte, war David Krämer mit 22 Punkten. Bei den Gastgebern kam der langjährige NBA-Profi Dario Saric auf 23 Zähler.

Am Sonntag (18.00 Uhr/Magentasport) treffen beide Teams in Bonn erneut aufeinander. Dann könnte auch Europameister Oscar da Silva vom deutschen Meister Bayern München zur Mannschaft stoßen. Die ersten drei Teams der Vierer-Gruppe erreichen die nächste Gruppenphase.

Bundestrainer muss auf fast alle Stars verzichten

Bundestrainer Alex Mumbrú hatte bereits vor der Partie von einer «sehr kniffligen Aufgabe» gesprochen. Schließlich fehlten die NBA-Profis um Kapitän Dennis Schröder und Topspieler Franz Wagner ebenso wie nahezu alle Akteure aus der Euroleague. Maodo Lo, Daniel Theis, Isaac Bonga, Johannes Voigtmann und Bayern-Star Andreas Obst - sie waren alle nicht dabei.

Dennoch zeigte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes im Drazen Petrovic Basketball Center von Zagreb eine couragierte Leistung. Nach dem ersten Viertel führte der Welt- und Europameister mit sechs Punkten (26:20). Auch, weil das deutsche Team Kroatiens Star Mario Hezonja lange Zeit gut unter Kontrolle hatte.

Kroaten drehen auf

Das änderte sich im zweiten Viertel. Hezonja, der am Tag zuvor noch in der Euroleague beim Real-Sieg gegen Bayern München auf dem Parkett gestanden hatte, übernahm nun immer mehr das Kommando. Doch Deutschland hielt gut dagegen und lag zur Pause weiter knapp vorne (50:46).

Nach dem Seitenwechsel lieferten sich beide Teams weiter einen intensiven Schlagabtausch. Mitte des dritten Abschnitts verlor Deutschland erstmals etwas die Kontrolle über die Partie. Auch, weil Hezonja jetzt heiß lief und die Gastgeber in Führung brachte.

Kroatien zog im Schlussabschnitt auf sieben Punkte davon. Das deutsche Team hielt aber mit großem Einsatz dagegen und ging durch den erst 20 Jahre alten Jack Kayil noch einmal in Führung (84:83). Doch dann leisteten sich die Gäste ein paar Fehler zu viel und kassierten die erste Niederlage.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Basketballer müssen bei EM erneut auf Chefcoach verzichten
Nationalteam

Basketballer müssen bei EM erneut auf Chefcoach verzichten

Vor mehr als einer Woche musste Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru ins Krankenhaus. Inzwischen ist der 46-Jährige zurück - doch das letzte Gruppenspiel wird erneut sein Assistent betreuen.

02.09.2025

Basketball-Kumpel Theis über Schröder: «Hut vor ihm ziehen»
Rassismus bei der EM

Basketball-Kumpel Theis über Schröder: «Hut vor ihm ziehen»

In der Arena von Tampere wird Basketball-Star Dennis Schröder rassistisch angefeindet. Sein Kumpel Daniel Theis ist von der Reaktion des Kapitäns beeindruckt.

31.08.2025

Dominanter Weltmeister: Basketballer können für EM planen
Qualifikation in Montenegro

Dominanter Weltmeister: Basketballer können für EM planen

Dieser Sieg war ein sportliches Ausrufezeichen: Die deutschen Basketballer gewinnen deutlich in Montenegro. Zweifel am EM-Ticket sind vor dem Gruppenfinale nur noch rechnerischer Natur.

20.02.2025

Sommerspiele in Paris

Olympia: Diese deutschen Teams sind dabei

Die deutschen Handballer haben die direkte Olympia-Qualifikation verpasst, besitzen aber noch eine Chance. Ein Überblick, welche deutschen Teams bisher in Paris dabei sind - und welche nicht.

29.01.2024

Clubs

Bundesliga-Trio spielt in Basketball-Champions-League

27.06.2023