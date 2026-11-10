WM in Dänemark

Deutsche Eishockey-Frauen mit Überraschungssieg bei WM

Sandra Abstreiter glänzt im Penaltyschießen, die Welcke-Zwillinge treffen: Deutschland gelingt bei der Eishockey-WM gegen Tschechien ein Coup.

Lilli Welcke freut sich über das frühe 1:0 gegen Tschechien. Foto: Petr David Josek/AP/dpa
Lilli Welcke freut sich über das frühe 1:0 gegen Tschechien.

Esbjerg (dpa) - Die deutschen Eishockey-Frauen haben bei der Weltmeisterschaft in Dänemark überraschend gegen Tschechien gewonnen. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod siegte gegen den WM-Vierten des vergangenen Jahres mit 2:1 nach Penaltyschießen 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Lilli Welcke traf in der regulären Spielzeit und verwandelte den entscheidenden Penalty.

Am Mittwoch (15.00 Uhr/MagentaSport) geht es für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) gegen die Schweiz um Platz zwei in der Gruppe A. Die Runde der besten Acht wurde bereits zuvor gesichert.

Gegen die favorisierten Tschechinnen gelang dem deutschen Team ein perfekter Start. Welcke traf nach 72 Sekunden zur 1:0-Führung. Welcke hofft nach der WM auf einen Platz im Kader von Minnesota Frost aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL.

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Abstreiter rettet, Welcke-Zwillinge treffen.

Auch nach dem Ausgleich durch Linda Vocetkova (11.) blieb die DEB-Auswahl lange das gefährlichere Team und war mehrfach nah am zweiten Treffer. 

Im dritten Drittel erhöhte Tschechien den Druck. Torhüterin Sandra Abstreiter rettete das deutsche Team erst in die Verlängerung und dann ins Penaltyschießen. Dort parierte die 28-Jährige, die in der neuen Saison in der PWHL für Hamilton spielen wird, sechs von sieben tschechischen Versuchen. Für Deutschland trafen die Zwillinge Luisa und Lilli Welcke.

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