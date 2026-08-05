Leichtathletik

Deutsche Laufhoffnung Abdilaahi verpasst EM wegen Verletzung

Sogar der Titel über 5.000 Meter schien für Mohamed Abdilaahi gleich zum EM-Auftakt in Birmingham in Reichweite. Nun aber muss der deutsche Rekordler schweren Herzens absagen.

Nicht bei der EM dabei: Mohamed Abdilaahi. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
Nicht bei der EM dabei: Mohamed Abdilaahi. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Medaillenhoffnung Mohamed Abdilaahi wird dem deutschen Leichtathletik-Team bei den anstehenden Europameisterschaften in Birmingham fehlen. Wegen einer Fußverletzung hat der deutsche Rekordhalter seinen Start bei den am Montag beginnenden Titelkämpfen abgesagt. Der 27-Jährige konnte deswegen zuletzt schon bei den deutschen Meisterschaften in Bochum nicht antreten.

«Fußprobleme haben mich in den letzten drei Wochen ausgebremst. Ich habe sie nicht rechtzeitig in den Griff bekommen, sodass eine vernünftige Vorbereitung einfach nicht möglich war und ich jetzt schweren Herzens diese Entscheidung treffen musste», sagte der 27-Jährige in einem Beitrag auf der Webseite des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Abdilaahi will die Probleme nun in Ruhe auskurieren, um möglicherweise in der Schlussphase der Saison noch Wettkämpfe absolvieren zu können.

Bügner: «Sehr bitter für Mo und das gesamte Team»

Die deutsche Auswahl trifft der Ausfall des gebürtigen Mönchengladbachers hart. Schon auf den 5.000 Metern zum Auftakt am Montag galt Abdilaahi sogar als Kandidat auf den Titel. Seit dem vergangenen Jahr hat er Olympiasieger Dieter Baumann dessen einstige deutsche Rekorde über 3.000, 5.000 und 10.000 Meter abgenommen und auch als Sieger in der Diamond League geglänzt.

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Sportvorstand Jörg Bügner bedauerte daher den Ausfall: «Das ist sehr bitter für Mo und das gesamte Team. Er hat sich mit herausragenden Leistungen in dieser Saison die EM-Teilnahme mehr als verdient», sagte Bügner.

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