Deutsche Ski-Asse scheiden in Super-G aus - Gold an Brignone

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Nach zwei Medaillen in den ersten Rennen haben die deutschen Skirennfahrerinnen im olympischen Super-G eine Enttäuschung erlebt. Die als Mitfavoritinnen gestarteten Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann schieden auf dem schwierigen Kurs in Cortina d'Ampezzo jeweils nach Fahrfehlern aus. Aicher verpasste es vorerst, als erste Deutsche seit Katja Seizinger 1998 drei Olympia-Medaillen bei denselben Spielen zu gewinnen.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Gold ging an die Italienerin Federica Brignone, die vor weniger als einem Jahr eine schwere Knieverletzung erlitten hatte und um den Olympia-Start bangen musste. Die 35-Jährige ist die älteste Alpin-Olympiasiegerin der Geschichte. Sie verwies die Französin Romane Miradoli (+0,41 Sekunden) und Cornelia Hütter aus Österreich (+0,52 Sekunden) auf die weiteren Podestplätze.

Etliche Favoritinnen scheiden aus

Neben den Deutschen schieden auch andere Medaillenkandidatinnen wie Sofia Goggia (Italien) und Ester Ledecka (Tschechien) aus. «Wir dachten, dass es nicht so kompliziert wäre», sagte Weidle-Winkelmann. «Aber mit den Wellen ist es tricky da runter.» Die 29-Jährige, die zwei Tage zuvor mit Aicher Silber in der Team-Kombination gewonnen hatte, sprach von einem taktischen Fehler. «Bei Olympia muss man einfach riskieren, besser als langsam runtereiern.»

Foto: Michael Kappeler/dpa Für Kira Weidle-Winkelmann enden diese Winterspiele mit einer Enttäuschung.

Aicher, die vor der Team-Kombi auch in der Abfahrt Silber gewonnen hatte, meinte im ZDF: «Es war nicht wirklich ein ganz einfacher Lauf. Aber mit meiner Nummer sollte man schon wissen, wo es lang geht.»

Aicher mit weiterer Medaillenchance im Slalom

Aicher hat im Slalom am nächsten Mittwoch noch eine Chance auf die dritte Medaille. Sie fuhr in dieser Saison im Weltcup bereits dreimal auf ein Slalom-Podest und zeigte bei der Team-Kombi die beste Torlauf-Leistung. Ob sie auch im Riesenslalom am Sonntag antritt, wusste sie zunächst nicht.