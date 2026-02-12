Olympische Winterspiele

Deutsche Ski-Asse scheiden in Super-G aus - Gold an Brignone

Nach zwei Medaillen geht Deutschlands Ski-Duo mit großen Ambitionen in den olympischen Super-G. Doch dann patzen beide - ähnlich wie andere Favoritinnen. Die Olympiasiegerin schreibt Geschichte.

Emma Aicher sitzt nach ihrem Aus im Super-G frustriert im Zielbereich von Cortina d'Ampezzo. Foto: Michael Kappeler/dpa
Emma Aicher sitzt nach ihrem Aus im Super-G frustriert im Zielbereich von Cortina d'Ampezzo.

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Nach zwei Medaillen in den ersten Rennen haben die deutschen Skirennfahrerinnen im olympischen Super-G eine Enttäuschung erlebt. Die als Mitfavoritinnen gestarteten Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann schieden auf dem schwierigen Kurs in Cortina d'Ampezzo jeweils nach Fahrfehlern aus. Aicher verpasste es vorerst, als erste Deutsche seit Katja Seizinger 1998 drei Olympia-Medaillen bei denselben Spielen zu gewinnen.

Gold ging an die Italienerin Federica Brignone, die vor weniger als einem Jahr eine schwere Knieverletzung erlitten hatte und um den Olympia-Start bangen musste. Die 35-Jährige ist die älteste Alpin-Olympiasiegerin der Geschichte. Sie verwies die Französin Romane Miradoli (+0,41 Sekunden) und Cornelia Hütter aus Österreich (+0,52 Sekunden) auf die weiteren Podestplätze.

Etliche Favoritinnen scheiden aus

Neben den Deutschen schieden auch andere Medaillenkandidatinnen wie Sofia Goggia (Italien) und Ester Ledecka (Tschechien) aus. «Wir dachten, dass es nicht so kompliziert wäre», sagte Weidle-Winkelmann. «Aber mit den Wellen ist es tricky da runter.» Die 29-Jährige, die zwei Tage zuvor mit Aicher Silber in der Team-Kombination gewonnen hatte, sprach von einem taktischen Fehler. «Bei Olympia muss man einfach riskieren, besser als langsam runtereiern.»

Für Kira Weidle-Winkelmann enden diese Winterspiele mit einer Enttäuschung. Foto: Michael Kappeler/dpa
Für Kira Weidle-Winkelmann enden diese Winterspiele mit einer Enttäuschung.

Aicher, die vor der Team-Kombi auch in der Abfahrt Silber gewonnen hatte, meinte im ZDF: «Es war nicht wirklich ein ganz einfacher Lauf. Aber mit meiner Nummer sollte man schon wissen, wo es lang geht.»

Aicher mit weiterer Medaillenchance im Slalom

Aicher hat im Slalom am nächsten Mittwoch noch eine Chance auf die dritte Medaille. Sie fuhr in dieser Saison im Weltcup bereits dreimal auf ein Slalom-Podest und zeigte bei der Team-Kombi die beste Torlauf-Leistung. Ob sie auch im Riesenslalom am Sonntag antritt, wusste sie zunächst nicht.

Dreimal Edelmetall bei denselben Spielen hatten aus Deutschland zuvor nur Annemarie Buchner 1952 in Oslo, Rosi Mittermaier 1976 in Innsbruck und Seizinger 1998 in Nagano gewonnen.

