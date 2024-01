Deutsche Teamsprinterinnen gewinnen zum EM-Auftakt Gold

Apeldoorn (dpa) - Nach vier Weltmeister-Titeln in Folge haben Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich bei den Bahnrad-Europameisterschaften den Hattrick im Teamsprint geschafft.

Das Erfolgs-Trio aus Cottbus setzte sich zum Auftakt der Titelkämpfe in Apeldoorn im Finale in 45,899 Sekunden gegen Großbritannien (46,151) durch und präsentierte sich schon fast in Bestform. Platz drei belegte Gastgeber Niederlande (46,754).