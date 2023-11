Deutsche U17 nach Sieg über USA im WM-Viertelfinale

In der schwülen «Stadt der Blumen» erwischte die DFB-Elf vor vor 5782 Zuschauern einen perfekten Start. Der Dortmunder Herrmann verwandelte einen Freistoß aus rund 20 Metern traumhaft zur Führung. Ein Fehlpass von Bayern-Keeper Max Schmitt, der in der Schlussphase ein sicherer Rückhalt war, leitete den Ausgleich gegen die noch nicht wieder sortierte Defensive ein. Nach Vorarbeit von Herrmann war dann auf der Gegenseite der Hoffenheimer Torjäger Moerstedt mit seinem dritten Turniertreffer zum 2:1 zur Stelle.

«Es war ein intensives Spiel, so eins hatten wir hier noch nicht. Am Ende haben unsere Mentalität und unsere Klasse das Spiel entschieden. Nun heißt es Regenerieren und dann ab ins Viertelfinale», sagte Pauli-Spieler Eric da Silva Moreira. Die deutsche Mannschaft strebt in Asien den ersten WM-Titel in dieser Altersklasse an.