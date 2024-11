Deutscher Coup: Skispringer Paschke gewinnt Weltcup-Auftakt

Lillehammer (dpa) - Pius Paschke hat für den nächsten deutschen Skisprung-Coup gesorgt und den ersten Einzel-Weltcup des Winters gewonnen. Der 34-Jährige setzte sich auf der Großschanze im norwegischen Lillehammer überraschend vor den Österreichern Daniel Tschofenig und Maximilian Ortner durch. Es war erst der zweite Weltcup-Sieg in der Karriere des Athleten vom WSV Kiefersfelden. Nach dem ersten Durchgang hatte Paschke noch auf Rang sechs gelegen. «Richtig geil» fühle sich das an, sagte der Routinier am ARD-Mikrofon.