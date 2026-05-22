DEB-Team in Torlaune: Hoffnung auf das Viertelfinale steigt

Zürich (dpa) - Der erste Sieg ist perfekt, die Chance auf das Viertelfinale intakt: Mit einem klaren Erfolg gegen Ungarn hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft den ersten Schritt für die K.o.-Runde bei der WM in der Schweiz getätigt. Mit drei Toren führte Mannheims Leon Gawanke das Team von Bundestrainer Harold Kreis zu einem klaren 6:2 (2:0, 2:0, 2:2). Am Samstag (20.20 Uhr/ProSieben und Magentasport) gegen Österreich und zwei Tage später gegen Großbritannien müssen zwei weitere Siege folgen.

«Das war heute ein gelungener Abend», sagte Dreifach-Torschütze Gawanke bei ProSieben. «Am Samstag wartet ein sehr wichtiges Spiel gegen Österreich auf uns. Wir können jetzt mit Selbstbewusstsein und Vorfreude in das Spiel gehen.» Vor allem die Art und Weise der vergangenen beiden Auftritte machte den Verteidiger zuversichtlich. «Wir gehen hier mit einem sehr guten Gefühl raus.»

Neben Gawanke (20. Minute/42./50.) waren auch Berlins Abwehrspieler Eric Mik (9. Minute) sowie NHL-Profi Lukas Reichel (40.) von den Boston Bruins und Nürnbergs Samuel Dove-McFalls (40.) für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes erfolgreich.

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Noch ohne Karachun

Der am Donnerstag kurzfristig nachnominierte Alexander Karachun von den Schwenninger Wild Wings stand noch nicht im Kader. Der 31-Jährige reiste für den aufgrund eines Handbruchs bereits abgereisten Neu-Kölners Daniel Fischbuch nach Zürich. Zuvor hatte Marcel Noebels angeschlagen abgesagt, Dominik Bokk weilt bereits im Urlaub.

Auf dem Eis dominierte die deutsche Mannschaft die Partie, unterstützt von zahlreichen Schulklassen in der Arena. Allerdings dauerte etwas, bis die deutschen Fans jubeln konnten. Erst scheiterte der elfte Versuch, in Überzahl zu treffen. Nur Italien blieb bislang ebenfalls ohne Tor mit einem Spieler mehr auf dem Eis.

Abwehrspieler treffen

Dann stachen die deutschen Verteidiger zu: Der Berliner Mik (9.) erlöste das Kreis-Team mit einem Schuss aus der Distanz. Ungarns Keeper Bence Balizs wurde dabei durch Bremerhavens Nico Krämmer komplett die Sicht genommen. Der Führungstreffer brachte weitere Sicherheit und dann gelang die ersehnte Premiere: Gawanke (20.) von den Adler Mannheim traf kurz vor dem Ende des ersten Drittels endlich in Überzahl. «Die Jungs legen sich die Ungarn jetzt zurecht», sagte der frühere Bundestrainer Uwe Krupp bei ProSieben.

Foto: Claudio Thoma/KEYSTONE/dpa Die deutsche Mannschaft verpasste gegen Ungarn einen deutlich höheren Sieg.

Der frühere NHL-Profi sollte recht behalten. Ungarn wirkte hilflos, Deutschland war mit der Offensiv-Power überlegen. Es fehlte jedoch lange Zeit die Effizienz. Ungarns Torhüter Balizs stand durchgehend im Mittelpunkt und konnte zahlreiche Versuche der deutschen Profis bis kurz vor Ende des zweiten Durchgangs abwehren. Dann entschieden NHL-Stürmer Reichel mit seinem ersten Turniertreffer (40.) und Samuel Dove-McFalls (40.) von den Nürnberg Ice Tigers endgültig die Partie. 28:4-Torschüsse nach 40 Minuten spiegelte die Dominanz der DEB-Auswahl nur bedingt wider.

Gawanke trifft und trifft

Gegen Ungarn präsentierten sich die Abwehrspieler weiter angriffslustig. Gawanke (42.) lenkte kurz nach Beginn des dritten Drittels den Puck zum 5:0 ins ungarische Netz. Die klare Führung ließ die deutsche Mannschaft etwas nachlässiger werden. Tamas Sarpatki (45.) konnte mit einem der wenigen ungarischen Torschüsse auf 1:5 verkürzen.

Ungarn gelang sogar noch ein zweiter Treffer. Bundestrainer Kreis ließ das Tor jedoch wegen Torhüterbehinderung an Philipp Grubauer überprüfen und bekam recht. Beim Spiel gegen die USA (3:4) verzichtete Kreis beim 3:3-Ausgleich noch auf eine Prüfung und sorgte für Verwunderung bei den Nationalspielern.

Zweite Challenge nicht erfolgreich