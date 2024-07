Deutsches Olympiateam peilt Top Ten in Paris an

2021 in Tokio hatte es mit insgesamt 37 Medaillen, zehn davon waren goldene, zu Platz neun in der Nationenwertung gereicht. Es war das bislang schlechteste deutsche Ergebnis seit der Wiedervereinigung.

Tabor betonte vor der Eröffnungsfeier in der französischen Hauptstadt am Freitag aber: «Es gibt nicht nur ein Ziel. Das liegt daran, dass wir mit 428 Sportlern in 40 Sportarten ganz unterschiedliche Ambitionen haben.» Wichtig sei auch, dass die Spiele bis zum 11. August sicher abliefen und man bei der Schlussfeier «das Strahlen in den Gesichtern» der Athletinnen und Athleten sehe. «Es ist schwer zu sagen, dass es ein Maß gibt, an dem wir das Team messen. Wir sind hierhergekommen, um etwas zu erreichen», sagte Tabor.