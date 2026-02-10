Olympische Winterspiele

Deutsches Skisprung-Team um Raimund bleibt ohne Medaille

Nach dem Gold für Philipp Raimund können die deutschen Skispringer im Mixed-Team nicht an diese Überraschung anknüpfen. Zu Bronze fehlt allerdings nicht viel.

Philipp Raimund konnte nicht an seine Top-Leistung vom Einzel-Wettbewerb anknüpfen.

Predazzo (dpa) - Das deutsche Skispringteam hat bei den Olympischen Winterspielen eine Medaille knapp verpasst. Im Mixed-Wettbewerb sprangen Einzel-Olympiasieger Philipp Raimund, Felix Hoffmann, Selina Freitag und Agnes Reisch von der Normalschanze im italienischen Predazzo auf Platz vier. Gold sicherte sich Slowenien überlegen vor Norwegen und Japan. Dem deutschen Team fehlten nach insgesamt acht Sprüngen nur 1,2 Punkte zu Bronze. Am Montag hatte Raimund noch sensationell für Einzel-Gold gesorgt.

