DFB-Auswahl zwei Länderspiele ohne Torwart ter Stegen

Berlin (dpa) - Bundestrainer Julian Nagelsmann muss in den Testspielen gegen die Türkei am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Berlin und am kommenden Dienstag in Wien gegen Österreich auf Torwart Marc-André ter Stegen verzichten. Der 31-Jährige leide an Rückenproblemen, könne weder trainieren noch spielen und werde zu seinem Club FC Barcelona zurückreisen, sagte Nagelsmann im Berliner Olympiastadion.