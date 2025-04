DFB-Coach Wück bittet um Nachsicht: «Nicht so kritisch»

Wolfsburg (dpa) - Am Ende eines überaus wechselhaften Fußballabends hatte Frauen-Bundestrainer Christian Wück noch ein ungewöhnliches Anliegen. «Seien Sie nicht so kritisch», bat der 51-Jährige am Ende der Pressekonferenz die Journalisten nach dem 6:1 (0:1) der DFB-Auswahl in Wolfsburg gegen Schottland.