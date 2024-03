DFB-Frauen erwischen machbare Lose für EM-Qualifikation

Nyon (dpa) - Die deutschen Fußballerinnen haben bei der Qualifikation zur Europameisterschaft 2025 in der Schweiz Losglück erwischt. Das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch spielt in der Gruppe 4 gegen Österreich, Island und Polen. Dies ergab die Auslosung durch die UEFA in Nyon/Schweiz. «Mit den Losen können wir sehr zufrieden sein», sagte Hrubesch in einer DFB-Stellungnahme.

Erspart blieb den DFB-Frauen als Gegner Europameister und Vize-Weltmeister England sowie die traditionell starken Schwedinnen und Däninnen. Zwischen April und Juli stehen sechs Spieltage an - noch bevor das deutsche Nationalteam bei den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) antritt.

Neben dem Gastgeber-Team aus der Schweiz qualifizieren sich für die EM-Endrunde vom 2. bis 27. Juli 2025 die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe der Liga A. Die Liga-Zugehörigkeit war durch Nations League ermittelt worden. Die verbleibenden sieben EM-Plätze werden durch zwei Playoff-Runden im Herbst entscheiden.

Die Weltmeisterinnen aus Spanien bekommen es in der Gruppe 2 mit Dänemark, Belgien und Tschechien zu tun. In der wohl stärksten Gruppe 3 treffen England, Frankreich, Schweden und Irland aufeinander. Die Gruppe 1 spielen die Niederlande, Italien, Norwegen und Finnland.

Gute Erinnerungen an zwei Gegner

Die deutschen Frauen hatten 2022 bei der EM in England im Viertelfinale die Österreicherinnen mit 2:0 geschlagen. Gegen Island gewann das Hruebsch-Team im vergangenen Jahr in der Nations League zweimal. «Wir wollen an unsere Leistung den gleichen Maßstab anlegen wie zuletzt gegen die Niederlande», sagte der 72-Jährige mit Blick auf das 2:0 von vergangener Woche in Heerenveen, als Kapitänin Alexandra Popp und Co. die Olympia-Teilnahme perfekt machten.