DFB-Kapitänin Popp verpasst Nations-League-Spiele

Die 32-Jährige steht wegen muskulären Problemen nicht zur Verfügung, wie Interimstrainer Horst Hrubesch in Sinsheim sagte. Am Freitag (17.45 Uhr/ARD) spielt die DFB-Elf dort gegen Wales, am Dienstag (20.00 Uhr/ZDF) in Island. «Sie hatte eine Verhärtung aus der Oberschenkelmuskulatur heraus», sagte der 72-Jährige. Die Stürmerin werde in Absprache mit ihrem Club, dem VfL Wolfsburg, nach der Partie gegen Wales abreisen.