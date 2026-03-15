Fußball-Bundesliga

DFB kontert Hoeneß-Kritik: «Keine skandalträchtigen Fehler»

Die Empörung beim FC Bayern nach dem Remis in Leverkusen ist groß - vor allem bei Uli Hoeneß. Der DFB weist die scharfe Kritik zurück.

Erhielt viel Kritik vom FC Bayern: Schiedsrichter Christian Dingert. Foto: Federico Gambarini/dpa
Erhielt viel Kritik vom FC Bayern: Schiedsrichter Christian Dingert.

Leverkusen (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund hat die scharfe Schiedsrichter-Kritik von Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß nach dem 1:1 bei Bayer Leverkusen zurückgewiesen. «Das können wir nicht bestätigen. Vor allem die Spiel-relevanten Entscheidungen waren korrekt oder zumindest vertretbar – mit Ausnahme der Gelb-Roten Karte, wie Schiedsrichter Christian Dingert ja auch selbst eingeräumt hat», sagte Schiedsrichtersprecher Alexander Feuerherdt der «AZ». 

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Hoeneß hatte nach der turbulenten Partie mit zwei Platzverweisen und zwei aberkannten Bayern-Toren in der «Bild»-Zeitung gepoltert: «Das ist die schlechteste Leistung eines Schiedsrichter-Teams, die ich je bei einem Bundesligaspiel erlebt habe.»

Feuerherdt reagierte mit Unverständnis auf das vernichtende Urteil des 74-Jährigen. «Vielleicht hat es die Meinung von Uli Hoeneß beeinflusst, dass die Mehrheit dieser Spiel-relevanten Entscheidungen gegen den FC Bayern getroffen wurde. Aber wir sprechen hier ja keineswegs von skandalträchtigen Fehlern», sagte der Kommunikationschef der Schiri GmbH. 

Haderte mit seinem Platzverweis: Luis Diaz. Foto: Federico Gambarini/dpa
Haderte mit seinem Platzverweis: Luis Diaz.

Schiedsrichter Dingert hatte im Topspiel der Fußball-Bundesliga die Münchner Nicolas Jackson mit Rot und Luis Diaz mit Gelb-Rot vom Platz gestellt und zudem zwei Bayern-Tore von Jonathan Tah und Harry Kane jeweils wegen eines vorangegangenen Handspiels aberkannt.

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