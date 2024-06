DFB-Team muss um Mittelfeld-Star Lena Oberdorf bangen

Gdynia (dpa) - Die deutschen Fußballerinnen müssen gut sieben Wochen vor ihrem Olympia-Auftakt um Mittelfeld-Star Lena Oberdorf bangen. Beim EM-Qualifikationsspiel in Polen konnte der 22 Jahre alte Neuzugang des FC Bayern nach einem Zweikampf in der 37. Minute die Partie nicht fortsetzen. Oberdorf habe «wegen eines schmerzhaften Schlags in die linke Wade ausgewechselt werden» müssen, teilte der DFB kurz darauf mit.