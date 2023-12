Die Bessermacher: VfB gegen Bayer auch Topspiel der Trainer

Dabei spüren die Profis auch das Vertrauen, das Hoeneß in sie setzt. Flügelspieler Führich hat er sogar dazu aufgefordert, bewusst ins Risiko zu gehen. Er habe ihn ermutigt, «Dinge zu probieren. Und dann gehen mal zwei Bälle in den Oberrang und dann soll er sich auch den dritten nehmen und nicht verzagen», sagte der Coach zum 25-Jährigen. So hat der VfB auch den Verlust mehrerer Leistungsträger in der Sommerpause kompensieren können.