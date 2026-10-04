Fußball-Nationalmannschaft

Die Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Im zweiten Stresstest gegen Griechenland zeigt Torwart Jonas Urbig, dass ihm die Zukunft gehört. Kapitän Florian Wirtz geht voran, doch die Torkrönung bleibt aus.

Für die Nationalmannschaft stand innerhalb einer Woche das zweite Spiel gegen Griechenland an. Foto: Christian Charisius/dpa
Für die Nationalmannschaft stand innerhalb einer Woche das zweite Spiel gegen Griechenland an.

Thessaloniki (dpa) - 

Urbig: Verhinderte mit einer Glanztat gegen Masouras (2.) einen frühen Rückstand. Seine Ausstrahlung ist top. Ein eindeutiger Nummer-1-Kandidat.

Treu: Lieferte sich mit Kyziridis einen packenden Fight. Die Chance zum Siegtor (87.) ließ er ungenutzt. Der Freiburger ist trotzdem ein Klopp-Gewinner. 

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Thiaw: Umsichtig und resolut. Ohne Wackler. So ist der Newcastle-Profi eine Alternative in der Abwehrzentrale. Klopp schaut in der Premier League hin. 

Anton: Schwerstarbeit für den Dortmunder. War durch die Gelbe Karte in harten Zweikämpfen in Platzverweis-Gefahr. Hielt aber immer konsequent dagegen. 

Raum: Stark in seiner Kernkomeptenz mit viel Power. Peitschte auch die Kollegen stetig an. Sein frecher Freistoßtrick mit Wirtz blieb ungekrönt. 

Pavlovic: Taktgeber im Maschinenraum. Musste viel nach hinten absichern, um Konter zu verhindern. Spielt er künftig wie bei den Bayern mit Kimmich? 

Bischof: Hatte Pech mit seinem Handspiel vor dem aberkannten Burkardt-Tor. Musste sich diesmal ins Spiel arbeiten, sammelte immerhin Fleißpunkte.

Wirtz: Die Kapitänsbinde beflügelte. Praktisch jede Aktion im Offensivspiel kurbelte er mit an. Am Ende gingen ihm aber immer mehr die Ideen aus. 

Karl: Die Fitness ist noch nicht bei 100 Prozent. Und damit fehlte auch der Rhythmus. Der junge Münchner wollte ganz viel und verzettelte sich dabei. 

Burkardt: Der Frankfurter ackerte enorm viel, ging hin, wo es weh tut. Schade, dass sein mit großem Einsatz im Fallen erzwungenes Premierentor nicht zählte. 

Scherhant: Der Freiburger hat das Zeug zu Klopps Lieblingsschüler. Super-schnell, mutig, geht immer drauf. Muss noch klarer in den Abschlüssen werden. 

El Mala: Der Kölner kam wieder als Joker zu seinem zweiten Länderspiel. Fand in der halben Stunde nicht die nötige Bindung.  

Woltemade: Auch als Joker mit großem Radius und Laufpensum. Torchancen konnte sich der neue Juve-Stürmer so aber nicht erarbeiten. 

Baur: Der Celtic-Profi kam in der Schlussphase zum zweiten Länderspieleinsatz. Klopp schätzt ihn. Er wird seinen Weg in Schottland verfolgen. 

Conté: Auch der Hoffenheimer sammelte noch ein paar Joker-Minuten. Als Klopps «Balldieb» konnte er nicht mehr in Erscheinung treten.

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