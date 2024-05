Die Schale fest im Griff - SC Magdeburg denkt schon weiter

Magdeburg (dpa) - An ein deutsches Handball-Wunder glaubt keiner mehr. Der SC Magdeburg hat die Meisterschale fest im Griff. Vor dem letzten Auswärtsspiel der Bördestädter am Donnerstag bei den Rhein Neckar Löwen (20.30 Uhr/Dyn) ist der Vorsprung von vier Punkten und 84 Toren auf die Füchse Berlin so groß, dass er nicht mehr einzuholen ist. Das sagen zumindest alle Experten.

Der SC Magdeburg ist momentan das Nonplusultra in der Bundesliga, in Europa und wohl auch in der ganzen Handballwelt. Der Club könnte nun etwas schaffen, das sehr selten ist: das Quadrupel. Den Weltpokal hat der Club in der Tasche, den DHB-Pokal auch, die Meisterschale bekommt er am Sonntag nach dem letzten Spiel gegen die HSG Wetzlar. Jetzt fehlt nur noch der Pott für den Champions League-Sieg. Im Final Four in Köln am 8. Juni treffen die Magdeburger zunächst auf Aalborg AB und hoffen darauf, am 9. Juni den Titel verteidigen zu können.