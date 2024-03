Djokovic scheitert früh in Indian Wells

Indian Wells (dpa) - Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic ist beim Mastersturnier in Indian Wells überraschend bereits in der 3. Runde gescheitert. Der 36 Jahre alte Serbe unterlag dem Weltranglisten-123. Luca Nardi aus Italien nach 2:17 Stunden Spielzeit in drei Sätzen mit 4:6, 6:3, 3:6. Der 20-Jährige war nur als Lucky Loser ins Hauptfeld des prestigeträchtigen Tennisturniers eingezogen.