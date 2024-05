DLV-Team mit 114 Startern zur EM nach Rom

Ihre Titel verteidigen zwei Jahre nach der Heim-EM in München Sprinterin Gina Lückenkemper, Speerwerfer Julian Weber, Zehnkämpfer Niklas Kaul und Konstanze Klosterhalfen. Marathon-Europameister Richard Ringer tritt im Halbmarathon an. Zu den großen Hoffnungen zählt auch wieder Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, die vor einem Jahr bei der WM in Budapest verletzt gefehlt hatte. Dort hatte es keine deutsche Medaille gegeben, bei der EM 2022 war das deutsche Team noch das erfolgreichste.

Olympia in Deutschland? Der Präsident der Leichtathleten sieht darin eine Chance. Auf dem Weg dahin müsse man die Bürger besser überzeugen, als das in der Vergangenheit der Fall war.

«Angesichts der guten Vorleistungen unserer Athletinnen und Athleten bin ich zuversichtlich, dass wir bei der Medaillenvergabe in zahlreichen Wettbewerben ein Wort mitreden werden», sagte Verbands-Sportvorstand Jörg Bügner. Für die Top-Athletinnen und -Athleten sei es «eine ideale Standortbestimmung in Hinblick auf die Olympischen Spiele im August. Ansonsten gilt es, sich so gut wie möglich international in Szene zu setzen», betonte Bügner.