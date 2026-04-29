Eishockey

Doppelpack Draisaitl: Oilers erzwingen sechstes Spiel in NHL

Mit dem Rücken zur Wand vermeiden die Edmonton Oilers das frühe Aus in den Playoffs. Der Vorjahresfinalist führt nach elf Minuten schon 3:0, Leon Draisaitl hat entscheidenden Anteil.

Leon Draisaitl konnte das Playoff-Aus der Edmonton Oilers erst einmal abwenden. (Archivfoto) Foto: Kyusung Gong/AP/dpa
Leon Draisaitl konnte das Playoff-Aus der Edmonton Oilers erst einmal abwenden. (Archivfoto)

Edmonton (dpa) - Ein Blitzstart und zwei Tore von Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers vor einem frühen Playoff-Aus in der NHL bewahrt. Gegen die Anaheim Ducks holte das kanadische Team nach zuletzt drei Niederlagen in Serie zu Hause ein 4:1. Schon in der elften Minute erzielte Draisaitl dabei das 3:0 für Edmonton, im zweiten Drittel gelang ihm zudem der Treffer zum 4:1. Als Vorlagengeber war jeweils Connor McDavid beteiligt, dessen Einsatz wegen einer Verletzung bis kurz vor Spielbeginn fraglich gewesen war. 

Die Oilers müssen nun in der deutschen Nacht zu Freitag auch in Anaheim südlich von Los Angeles gewinnen, um weiter eine Chance auf die nächste Runde in den Stanley-Cup-Playoffs zu haben. In den vergangenen zwei Jahren war Edmonton jeweils ins Finale gekommen, hatte dort aber in beiden Fällen die Serie gegen die Florida Panthers verloren. Draisaitl hat den Stanley Cup noch nie gewonnen.

Sturms Bruins verhindern ebenfalls das frühe Aus

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In Buffalo verhinderten auch die Boston Bruins von Ex-Bundestrainer Marco Sturm das Erstrunden-Aus in den Playoffs. Nach Verlängerung gewannen die Gäste gegen die Sabres 2:1. Nationalspieler Lukas Reichel stand dabei nicht im Kader der Bruins.

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