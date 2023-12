BVB wieder ohne Sieg - Rückschlag für Union

Berlin (dpa) - Borussia Dortmund droht den Anschluss zur Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga zu verlieren. Der Vizemeister kam nicht über ein 1:1 (1:1) beim FC Augsburg hinaus und verbleibt nach nur einem Sieg aus den letzten sieben Spielen vorerst auf dem fünften Tabellenplatz. Spitzenreiter Bayer Leverkusen könnte mit einem Sieg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Eintracht Frankfurt bereits auf 13 Punkte enteilen.

Begleitet wurde der 15. Spieltag von heftigen Fan-Protesten gegen den Investoren-Deal der Deutschen Fußball Liga. Mitunter wurden wie in Bochum Tennisbälle und Schokoladentaler auf das Spielfeld geworfen, dazu gab es Schmähgesänge und Protestplakate. Bei der Mitgliederversammlung am Montag hatte DFL von den Proficlubs das Mandat erhalten, nun konkrete Verhandlungen mit einem strategischen Vermarktungspartner aufzunehmen.

BVB nur Remis - Union geht in Bochum unter

In Augsburg brachte Top-Scorer Ermedin Demirovic die Gastgeber in Führung, nachdem er sich zuvor in einem harten Zweikampf mit Nico Schlotterbeck durchgesetzt hatte (23. Minute). Die Szene wurde überprüft, aber nicht beanstandet. Für Demirovic war es das achte Saisontor. Dortmund gelang noch vor der Pause durch Donyell Malen der Ausgleich (35.).