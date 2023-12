Dortmunds Ehrfurcht als Kompliment: «Aber da kam nix...»

In der Tat: Auch wenn der BVB beim 1:1 (1:0) als zweites Team nach dem FC Bayern im 20. Pflichtspiel der Saison gegen Bayer punktete, von der 9. bis zur 79. Minute führte und daher laut Trainer Edin Terzic «mit am nächsten dran war» an einem Sieg gegen Leverkusen - das direkte Duell zeigte deutlich auf, dass der Unterschied zwischen beiden Teams mit den zehn Punkten Abstand in der Tabelle treffend wiedergegeben ist.