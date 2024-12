DOSB-Debatten: Von Olympia-Plänen bis Personalquerelen

Saarbrücken (dpa) - Der nächste Schritt auf dem beschwerlichen Weg zu Olympia in Deutschland sollte eigentlich ganz im Mittelpunkt der 21. Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes stehen. Doch wenn sich die DOSB-Vertreter am Samstag (9.00 Uhr) in Saarbrücken treffen, drückt ein Zwist in der Führungsebene und die Ungewissheit nach dem Ende der Ampel-Koalition auf die Stimmung. Darum geht es bei den Beratungen in der saarländischen Landeshauptstadt: