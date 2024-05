DOSB nominiert die ersten 13 Athleten für Olympia

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat die ersten 13 Sportlerinnen und Sportler für die Sommerspiele in Paris nominiert.

DOSB: Kritik an Russen-Rückkehr kein Nachteil

Das Feuer brennt schon: Die Vorbereitungen für die Sommerspiele in Paris sind auf der Zielgeraden. Aber die Olympia-Macher haben noch einige Sorgen.

Der DOSB plant im Juni und Juli mit vier weiteren Nominierungsrunden, in denen insgesamt noch Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Spiele vom 26. Juli bis 11. August bekannt gegeben werden. «Für die Olympischen Spiele in diesem Sommer rechnet der DOSB mit einer Mannschaftsstärke von mindestens 400 Athletinnen und Athleten», hieß es. Zur Größe des Teams tragen vor allem die vielen qualifizierten Mannschaften in den Spielsportarten bei.