Fußball-Bundesliga

Dreesen über Olise-Spekulationen: «Natürlich» bleibt er

Nach jeder Menge Wirbel um Michael Olise legt sich der FC Bayern noch einmal fest. Vorstandschef Dreesen berichtet über viele Fragen - und dass ein 200-Millionen-Ratschlag ausgeblieben ist.

Jan-Christian Dreesen spricht über die Bayern-Haltung zu Michael Olise. Foto: Christian Kunz/dpa
Jan-Christian Dreesen spricht über die Bayern-Haltung zu Michael Olise.

München (dpa) - Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat einen Transfer des angeblich von Real Madrid umworbenen Michael Olise ausgeschlossen. «Natürlich» bleibe der französische WM-Star beim FC Bayern München, sagte Dreesen bei einer Veranstaltung im PresseClub München. Es habe keine Kontaktaufnahme von Real gegeben. 

«Erstaunlich, was alles verbreitet werden kann»

Er habe die Frage nach Olise oft im Freundeskreis gestellt bekommen, berichtete Dreesen. Kein einziger habe dabei gesagt, bei 200 Millionen Euro müsse man den Offensivspieler aber verkaufen, sagte der 58-Jährige. Das zeige die hohe Identifikation. 

Das spektakuläre Wechselgerücht um Olise sorgte medial wiederholt für Wirbel. Zuletzt wurde spekuliert, dass der Offensivspieler während der WM einen Wechselwunsch geäußert haben soll. Es sei «erstaunlich, was alles verbreitet werden kann, wenn man selber weiß, was die Wahrheit ist», sagte Dreesen. Es habe «zero» Anrufe aus Madrid gegeben, sagte der Vorstandsvorsitzende.

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Olise ist für den FC Bayern unverkäuflich. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Olise ist für den FC Bayern unverkäuflich. (Archivbild)

Vertrag bis 2029 - und keine Ausstiegsklausel

Der Marktwert von Olise stieg nach der WM und wird auf rund 170 Millionen Euro taxiert. Sein Vertrag beim FC Bayern München ist bis zum 30. Juni 2029 datiert. Der Flügelkünstler war im Sommer 2024 für rund 55 Millionen Euro von Crystal Palace zu den Münchnern gewechselt, wo er einer der absoluten Leistungsträger und Stars ist. Die ambitionierten Münchner haben mit Blick auf ihre ehrgeizigen Ziele kein Interesse daran, Olise ziehen zu lassen.

Nach 17 Toren und 18 Vorlagen in 50 Einsätzen in der Saison 2024/25 gelangen dem Franzosen in der abgelaufenen Spielzeit 25 Treffer und 28 Vorlagen in 57 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister. Von der Club-Führung wurde Olise in der Vergangenheit schon als unverkäuflich erklärt. Eine Ausstiegsklausel soll es in seinem Vertrag nicht geben.

Olise ist nach der WM noch in Urlaub. In dieser Woche steht dagegen für andere WM-Teilnehmer im Trainingslager am Tegernsee der Start in die Vorbereitung an. Olise wird wie Harry Kane erst nach der Asienreise der Münchner im August in den Kader zurückkehren.

Trainer Vincent Kompany muss sich noch gedulden, bis sein Team komplett ist. Foto: Peter Kneffel/dpa
Trainer Vincent Kompany muss sich noch gedulden, bis sein Team komplett ist.

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