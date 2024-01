Dreierpack und forsche Töne: Füllkrug lässt Muskeln spielen

Dortmund (dpa) - Das Rampenlicht nach seinem ersten Dreierpack im schwarz-gelben Trikot nutzte Niclas Füllkrug zur Werbung in eigener Sache. Beim Interview-Marathon im Anschluss an das 3:1 (1:1) des BVB über den VfL Bochum wirkte er ähnlich souverän wie zuvor auf dem Platz.

«Wieso?», antwortete der 30-Jährige und verwies auf seine zehn Tore und zwei Assist in bisher 13 Einsätzen für die Nationalmannschaft. «Da weiß ich nicht, was man sucht. Jemanden, der in 13 Spielen 25 Tore macht? Den findet man nicht in Deutschland.»