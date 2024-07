Duell des Super-Quartetts: «Wusiala» gegen Spaniens «Wamal»

Herzogenaurach (dpa) - Im EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien kommt es am Freitag in Stuttgart zum ersten Mal zum Aufeinandertreffen der vier begnadeten Talente Jamal Musiala, Florian Wirtz, Nico Williams (alle 21) und Lamine Yamal (16). Die deutschen Fußball-Zauberer haben schon ihren gemeinsamen Spitznamen: «Wusiala». Das spanische Pendant hieße «Wamal». Setzen die Vier ihren Weg fort, können sie eine Ära prägen.

Diese Worte klingen für die Konkurrenz wie eine Drohung. «Ich glaube, ich kann noch besser spielen.» Noch besser als sehr gut, also. Nach einem Schnupperkurs bei der EM 2021 und der WM-Enttäuschung 2022 mit zu vielen vergebenen Chancen ist der Münchner auf dem Weg zum EM-Superstar. Die Magie des Dribbelns beherrschte er schon immer. Jetzt ist er mit drei Treffern auch noch ein Vollstrecker. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte eine bessere «Quote» von Musiala gefordert und bekam sie. Mehr Tore bei einem EM-Turnier gelangen für Deutschland nur Gerd Müller und Dieter Müller in den 70er Jahren.

Spanien ist die schwerstmögliche Viertelfinal-Aufgabe. Joshua Kimmich will von der Historie aber nichts hören. Mutig formuliert er mit seinem neuen Freund den Plan für ein großes EM-Kapitel.

Kein «Angstschweiß»: Kimmich will eigenes Spanien-Kapitel

Der erste Knalleffekt der EM gehörte dem 21-Jährigen. Mit seinem Tor im Eröffnungsspiel gegen Schottland machte der Leverkusener einfach da weiter, wo er bei Bayer aufgehört hatte. Schön und erfolgreich Fußball spielen, zaubern auf dem Rasen. Die lange und erfolgreiche Club-Saison fordert aber auch ihren Preis. Double-Sieger Wirtz wirkte müde. Er bekam im Achtelfinale gegen Dänemark eine Startelfpause. Mit dem Comeback in der Anfangsformation wird gerechnet. An Zuspruch mangelt es auch nicht. «Er ist ein überragender Fußballer. Jeder will ihn sehen», sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler.