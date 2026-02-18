Dürr im Slalom auf Medaillenkurs - Shiffrin klar vorn

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Skirennfahrerin Lena Dürr geht mit guten Medaillenaussichten ins olympische Slalom-Finale. Die 34-Jährige liegt nach dem ersten Durchgang in Cortina d'Ampezzo auf Rang zwei. Ihr Vorsprung auf die drittplatzierte Schwedin Cornelia Öhlund beträgt 0,18 Sekunden, der auf die Schweizerin Camille Rast auf Rang vier 0,23 Sekunden. Auch Emma Aicher hat als Achte noch Podestchancen - sie liegt 0,32 Sekunden hinter Öhlund. Die Entscheidung auf der Piste Olimpia delle Tofane fällt ab 13.30 Uhr.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Foto: Michael Kappeler/dpa In Führung: Die amerikanische Slalom-Königin Mikaela Shiffrin.

Klar auf Gold-Kurs befindet sich US-Superstar Mikaela Shiffrin. Die beste Skirennfahrerin der Gegenwart hat als Führende 0,82 Sekunden Vorsprung auf Dürr und steuert auf die vierte Olympia-Medaille ihrer Karriere zu. Der Slalom ist seit Jahren die Paradedisziplin von Shiffrin: Gold bei den Winterspielen 2014 in Russland, vier WM-Titel und 71 Weltcup-Rennen hat sie im Torlauf schon gewonnen. Nachdem sie bei den Spielen 2022 in China in keinem Wettkampf eine Medaille geholt hatte, steht sie in Italien aber auch etwas unter Druck.

Zieht es Dürr diesmal durch?