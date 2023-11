Zwei Podestplätze: Dürr feiert Traumstart in neue Saison

Während die 32-Jährige in Finnland mit zwei Podiumsplätzen einen Traumstart in die alpine Ski-Saison hingelegt hat, fielen die Weltcups ihrer Kollegen erneut dem Wetter zum Opfer. Nachdem der Riesenslalom in Sölden vor zwei Wochen wegen Windes abgebrochen worden war, konnten die beiden Abfahrten von Zermatt in der Schweiz nach Cervinia in Italien wegen des Wintereinbruchs gleich gar nicht ausgetragen werden.