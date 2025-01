Eberl sieht «Statement» - Diskussionen über Vertragsthemen

Mönchengladbach (dpa) - Nach der vorzeitig gewonnenen Hinrunden-Meisterschaft wirkte Max Eberl locker und gelöst. Das verdiente, wenn auch mühevolle 1:0 (0:0) seines FC Bayern an alter Wirkungsstätte bei Borussia Mönchengladbach im Bundesliga-Klassiker am Samstagabend war in mehrerer Hinsicht wohltuend für den Münchner Sportchef.