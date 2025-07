Schwimm-WM in Japan

Beck gewinnt Gold im Freiwasser: «Um mein Leben geschwommen»

Leonie Beck beschert dem Deutschen Schwimm-Verband einen perfekten Start bei der WM in Fukuoka. Der Erfolg ist für sie auch mit Blick auf Olympia wichtig. Am Sonntag will Florian Wellbrock nachlegen.