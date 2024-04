Edeljoker Haller lässt BVB hoffen

«Dieses Tor kann noch sehr wichtig sein. Wir reisen hier mit einem guten Gefühl ab, dass wir das Zuhause noch regeln können», kommentierte Sportdirektor Sebastian Kehl. Wie die Fans hofft er auf ein Happy End im Rückspiel am kommenden Dienstag daheim und den ersten Halbfinaleinzug der Borussia in der Königsklasse seit elf Jahren.

Kurz nach seiner Einwechslung schlug der 29 Jahre alte Haller in der 81. Minute im Stile eines echten Torjägers zu und brachte seinem Team nach desolater Vorstellung in den ersten 35 Minuten mit Gegentoren von Rodrigo de Paul (4. Minute) und Samuel Lino (32.) den Glauben an ein Weiterkommen zurück. Trainer Edin Terzic geriet ins Schwärmen: «Sébastien hat in der Länderspielpause die Zeit wirklich genutzt. Deshalb hatte er sich diese Chance verdient - und hat sie genutzt.»