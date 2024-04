Pföderl überragt: Eisbären zum zehnten Mal deutscher Meister

«Ich bin dermaßen stolz auf meine Spieler. Ich könnte nicht glücklicher sein», jubelte Aubin bei MagnetaSport über sein bereits drittes Meisterstück mit den Berlinern nach 2021 und 2022. Obwohl die erfolgsverwöhnten Berliner es im vergangenen Jahr gar nicht erst in die Playoffs geschafft hatten, hielten sie am Kanadier fest und wurden belohnt. «Hier sind wieder zurück», sagte Aubin, der mit den Eisbären eine neue Ära begründen könnte. Bereits zwischen 2005 und 2013 hatten die Berliner sieben Meisterschaften gefeiert und sind nun zu Beginn dieses Jahrzehnts wieder das Maß der Dinge in der DEL.

Die Eisbären Berlin siegen erneut knapp gegen die Straubing Tigers und können am Sonntag das Finale klarmachen. Titelverteidiger EHC Red Bull München meldet sich in Bremerhaven zurück.

Auch ein schneller Zwei-Tore-Rückstand kann das euphorisierte Eishockey-Überraschungsteam Bremerhaven nicht stoppen. Das Team von der Nordsee geht in der DEL-Finalserie in Führung.

«Großer Respekt vor Bremerhaven. Die Stimmung hier ist Wahnsinn», sagte auch Eisbären-Verteidiger Kai Wissmann. Die Pinguins standen erstmals überhaupt in der Finalserie. Die Vizemeisterschaft ist das beste Ergebnis der Club-Geschichte. Für Thomas Popiesch dürfte es das letzte Spiel als Pinguins-Coach gewesen sein. Der gebürtige Ost-Berliner soll zur kommenden Saison zu den Krefeld Pinguinen in die zweite Liga wechseln.

Unter Popiesch hatte es Bremerhaven seit dem DEL-Einstieg 2016 stets in die Playoffs geschafft. In dieser Saison waren die Pinguins das Überraschungsteam überhaupt in der DEL und schlossen die Hauptrunde als Erster ab. Erstmals seit zehn Jahren wurde damit der Vorrundenerste am Ende nicht auch deutscher Meister.