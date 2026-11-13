Eishockey-Frauen scheitern im WM-Viertelfinale an Finnland

Esbjerg (dpa) - Für die deutschen Eishockey-Frauen ist der Medaillen-Traum bei der Weltmeisterschaft in Dänemark geplatzt. Im Viertelfinale verlor die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Esbjerg gegen den WM-Dritten Finnland deutlich mit 0:6 (0:2, 0:1, 0:3). Damit bleibt der vierte Rang aus dem Jahr 2017 die beste Platzierung. 2027 findet die WM im kanadischen Québec statt.

Der Optimismus war beim Team von Bundestrainer Jeff MacLeod nach der starken Vorrunde mit Erfolgen über Tschechien (2:1 nach Penaltyschießen) sowie der Schweiz (3:1) ziemlich groß. Doch die Finninnen mit zahlreichen Spielerinnen aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL dominierten die Partie. Deutschlands Torhüterin Sandra Abstreiter, die ebenfalls in Nordamerika aktiv ist, rettete mehrfach glänzend.

Foto: Ida Marie Odgaard/Lehtikuva/dpa Finnlands Frauen jubeln über das 1:0 durch Michelle Karvinen (3.v.l.).

Doch auch Abstreiter konnte die verdiente finnische Führung nicht verhindern. Michelle Karvinen (14. Minute) und Julia Schalin (17.) trafen zur verdienten finnischen 2:0-Führung. Das MacLeod-Team kam lediglich auf fünf Schussversuche nach 20 Minuten.

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Überlegene Finninnen erhöhen

Finnland war der deutschen Mannschaft vor allem im physischen Bereich komplett überlegen. Selbst in Überzahl gab es für Deutschland keine Gelegenheit. Im kompletten Mitteldrittel bekam Finnlands Keeperin Sanni Ahola lediglich einen Puck auf ihr Tor. Der WM-Dritte der vergangenen beiden Jahre sorgte dagegen mit einer Spielerin mehr auf dem Eis für die Vorentscheidung: Viivi Vainikka (31.) erzielte das 3:0.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa Die deutschen Eishockey-Frauen sind gegen Finnland chancenlos.