Deutliche Niederlage

Eishockey-Frauen scheitern im WM-Viertelfinale an Finnland

Die deutschen Eishockey-Frauen verlieren bei der Eishockey-WM in Dänemark gegen einen überlegenden Gegner. Die Offensive ist im Viertelfinale zu harmlos.

Torhüterin Sandra Abstreiter verhindert eine höhere Niederlage im WM-Viertelfinale gegen Finnland. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa
Torhüterin Sandra Abstreiter verhindert eine höhere Niederlage im WM-Viertelfinale gegen Finnland.

Esbjerg (dpa) - Für die deutschen Eishockey-Frauen ist der Medaillen-Traum bei der Weltmeisterschaft in Dänemark geplatzt. Im Viertelfinale verlor die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Esbjerg gegen den WM-Dritten Finnland deutlich mit 0:6 (0:2, 0:1, 0:3). Damit bleibt der vierte Rang aus dem Jahr 2017 die beste Platzierung. 2027 findet die WM im kanadischen Québec statt.

Der Optimismus war beim Team von Bundestrainer Jeff MacLeod nach der starken Vorrunde mit Erfolgen über Tschechien (2:1 nach Penaltyschießen) sowie der Schweiz (3:1) ziemlich groß. Doch die Finninnen mit zahlreichen Spielerinnen aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL dominierten die Partie. Deutschlands Torhüterin Sandra Abstreiter, die ebenfalls in Nordamerika aktiv ist, rettete mehrfach glänzend.

Finnlands Frauen jubeln über das 1:0 durch Michelle Karvinen (3.v.l.). Foto: Ida Marie Odgaard/Lehtikuva/dpa
Finnlands Frauen jubeln über das 1:0 durch Michelle Karvinen (3.v.l.).

Doch auch Abstreiter konnte die verdiente finnische Führung nicht verhindern. Michelle Karvinen (14. Minute) und Julia Schalin (17.) trafen zur verdienten finnischen 2:0-Führung. Das MacLeod-Team kam lediglich auf fünf Schussversuche nach 20 Minuten.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Überlegene Finninnen erhöhen

Finnland war der deutschen Mannschaft vor allem im physischen Bereich komplett überlegen. Selbst in Überzahl gab es für Deutschland keine Gelegenheit. Im kompletten Mitteldrittel bekam Finnlands Keeperin Sanni Ahola lediglich einen Puck auf ihr Tor. Der WM-Dritte der vergangenen beiden Jahre sorgte dagegen mit einer Spielerin mehr auf dem Eis für die Vorentscheidung: Viivi Vainikka (31.) erzielte das 3:0.

Die deutschen Eishockey-Frauen sind gegen Finnland chancenlos. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa
Die deutschen Eishockey-Frauen sind gegen Finnland chancenlos.

Coach MacLeod stellte im Schlussdurchgang nochmals die Reihen um und erhoffte sich damit neuen Schwung. Doch es trafen weiterhin nur die Gegnerinnen. Petra Nieminen (51.) und Krista Parkkonen nur 21 Sekunden später beendeten mit ihren Treffern endgültig die geringen deutschen Hoffnungen auf ein Eishockey-Wunder. Kurz vor dem Ende machte Elisa Holopainen (60.) den Endstand perfekt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Eishockey-Team verliert WM-Auftakt gegen Finnland
Eishockey-WM

Eishockey-Team verliert WM-Auftakt gegen Finnland

Das deutsche Eishockey-Team bleibt zum WM-Start gegen Finnland in mehreren Überzahlsituationen zu harmlos. Ein Treffer von Straubings Loibl ist zu wenig.

15.05.2026

Eishockey

1:8-Pleite für DEB-Frauen bei Deutschland Cup gegen Finnland

Gegen die favorisierten Finninnen hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft keine Chance. Selbst in eigener Überzahl ist der Gegner überlegen.

10.11.2023

Eishockey-WM

Wieder unglückliche WM-Niederlage: 3:4 gegen Finnland

Auch gegen Topfavorit Finnland zeigt Deutschlands Eishockey-Nationalteam eine respektable Leistung. Zu einem Punkt aber reichte es wieder nicht. Der Druck vor dem USA-Spiel am Montag wächst.

13.05.2023

Eishockey-WM

Wer stoppt Finnland?

Am Freitag beginnt in Tampere und Riga die Eishockey-Weltmeisterschaft. Für Deutschland geht es dabei auch um die Olympia-Qualifikation für 2026.

09.05.2023

Eishockey

Deutliche Niederlage für DEB-Team in erstem WM-Test

Auf den neuen Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis wartet bis zur WM noch viel Arbeit. Bei seinem Debüt sieht Kreis eine klare Niederlage zum Start der Vorbereitung.

13.04.2023