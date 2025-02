Eishockey-World-Cup kehrt nach zwölf Jahren zurück

Montreal (dpa) - In drei Jahren soll wieder ein von der NHL organisierter World Cup stattfinden. Welche Eishockey-Nationen 2028 nach dann zwölfjähriger Pause dabei sind, will die nordamerikanische Profiliga später mitteilen. «Internationale Wettkämpfe auf höchstem Niveau sind für unsere Spieler sehr wichtig - ihre Länder auf dem Eis zu vertreten, liegt in ihrer DNA», sagte NHL-Commissioner Gary Bettman am Rande eines aktuell stattfindenden Vier-Nationen-Turniers.