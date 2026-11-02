El-Mala-Brüder im Glück: «Als wäre es mein Tor»

Berlin (dpa) - Seite an Seite meisterten die El-Mala-Brüder den Interview-Marathon nach dem ersten Bundesliga-Tor des Älteren. Immer wieder zückte Nationalspieler Saïd sein Handy, um den besonderen Moment seines ein Jahr älteren Bruders Malek für das Familienalbum festzuhalten. Die Freude über den Premierentreffer war beiden ins Gesicht geschrieben.

«Es fühlt sich an, als wäre es mein Tor gewesen. Ich glaube, wir fühlen beide gleich. Wenn ich treffe, fühlt er sich gut, wenn er trifft, fühle ich mich gut. Wir sind sehr, sehr happy. Eltern sind happy, Verein ist happy», sagte Saïd El Mala (20) nach dem hart erkämpften 1:1 beim 1. FC Union Berlin.

Erstes FC-Brüderpaar seit den Allofs

Einen gemeinsamen Torjubel hatten die Brüder allerdings nicht einstudiert. Das zeigte sich beim Ausgleich, als Saïd zunächst zur Bank sprintete, während Malek auf der anderen Seite des Spielfeldes ausgelassen feierte. Erst mit etwas Verzögerung fanden die beiden zusammen und sprangen sich mit der Brust entgegen. «Seitdem habe ich auch bisschen Brustschmerzen, aber geht auch wieder weg», scherzte Saïd.

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Saïd und Malek El Mala sind das erste Brüderpaar seit 40 Jahren, das gemeinsam für den FC aufläuft. Zuletzt spielten Klaus und Thomas Allofs in der Saison 1986/87 zusammen.

FC-Coach Wagner lobt: «Eine wahre Neun»

Weil sich die Kölner am Berliner Abwehr-Bollwerk lange die Zähne ausbissen, brachte FC-Coach René Wagner in der 72. Minute erstmals Malek El Mala. Nur sieben Minuten später bewies der 21-Jährige seinen Torriecher und stand nach einer abgefälschten Hereingabe seines Bruders goldrichtig.

«Malek ist der verfügbare Neuner, den wir aktuell im Kader haben. Man hat es beim 1:1 gesehen. Da steht halt nun mal nur eine wahre Neun. Er hat gezeigt, dass er den Riecher hat und dass er im richtigen Moment - zum richtigen Zeitpunkt - am richtigen Ort stehen kann», lobte Wagner.

Familie verfolgt Treffer auf der Tribüne

Der umjubelte Torschütze selbst rang unmittelbar nach dem Abpfiff noch um Worte. «Ich kann das alles noch nicht zuordnen. Es fühlt sich unglaublich an. Vor allem mit meinem Bruder auf dem Platz zu stehen, bedeutet mir extrem viel», schwärmte Malek El Mala nach seinem Traum-Einstand.