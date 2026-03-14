Fußball-Bundesliga der Frauen

Ende einer Ära: Popp verlässt VfL Wolfsburg im Sommer

Nach 14 Jahren verlässt die Vereinsikone Alexandra Popp den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Medien spekulieren, sie könnte Wolfsburgs Sportdirektor Ralf Kellermann zu Borussia Dortmund folgen.

Alexandra Popp verlässt den VfL Wolfsburg im Sommer (Archivbild). Foto: Swen Pförtner/dpa
Alexandra Popp verlässt den VfL Wolfsburg im Sommer (Archivbild).

Wolfsburg (dpa) - Fußballerin Alexandra Popp wird den VfL Wolfsburg im Sommer nach 14 Jahren verlassen. Sie werde ihren auslaufenden Vertrag mit dem Volkswagen-Club nach dem Ende dieser Saison nicht verlängern, teilte der VfL am Samstag bei X mit.

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«Nach 14 Jahren im grün-weißen Trikot endet ein besonderes Kapitel», heißt es dort. Die 34-Jährige spielt seit 2012 für Wolfsburg und gewann mit dem VfL zweimal die Champions League, siebenmal den deutschen Meistertitel und elfmal den DFB-Pokal.

Unklar ist, noch, wie es nun weitergeht: Erst kürzlich hatte Popp in einem Podcast des Deutschen Fußballmuseums (Dortmund) über ihre Optionen gesagt: «Erstens beim VfL Wolfsburg verlängern, zweitens zum BVB wechseln, drittens ins Ausland gehen, viertens aufhören.»

Nach Medienspekulationen könnte die dreimalige deutsche «Fußballerin des Jahres» und ehemalige Kapitänin der Nationalmannschaft, die 2016 mit der DFB-Auswahl Olympiasiegerin wurde, tatsächlich dem Wolfsburger Sportdirektor Ralf Kellermann zum Drittligisten Borussia Dortmund folgen. Popp ist in Witten bei Dortmund geboren und seit ihrer Kindheit BVB-Fan.

BVB-Frauen wollen in die Bundesliga durchmarschieren

Der BVB hatte am Donnerstag bekanntgegeben, dass der 57-Jährige, einer der erfolgreichsten Trainer und Manager im Frauenfußball, bei dem Revierclub einen ab dem Sommer gültigen Vertrag bis Juni 2029 unterschrieben hat. Ziel der BVB-Frauen, in der Regionalliga West derzeit Zweiter hinter dem 1. FC Köln II, ist der Durchmarsch in die Bundesliga. Zudem ist Dortmund relevanter Spielort bei der Europameisterschaft der Frauen 2029 in Deutschland.

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