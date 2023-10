Englands WM-Held bleibt unvergessen - Bobby Charlton ist tot

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Auch sein früherer Club würdigte Charlton. «Sir Bobby war ein Held für Millionen, nicht nur in Manchester oder im Vereinigten Königreich, sondern überall dort, wo Fußball auf der Welt gespielt wird», schrieb Manchester United. «Er wurde genauso sehr für seinen Sportsgeist und seine Integrität bewundert wie für seine herausragenden Fähigkeiten als Fußballer. Sir Bobby wird immer als einer der ganz Großen des Fußballs in Erinnerung bleiben.»

Charltons Karriere begann 1956, als er von Man United entdeckt wurde. Das Team wurde damals vom legendären Matt Busby trainiert. «Das Beste, was ich je gemacht habe, war bei diesem Club zu unterschreiben», sagte Charlton in einer BBC-Dokumentation zu seinem 80. Geburtstag.

Früh in seiner Karriere erlebte der junge Charlton mit dem Club seine schlimmsten Stunden. Im Februar 1958 war Man United auf dem Heimweg von einem Europapokal-Spiel in Belgrad. Nach einer Zwischenlandung in München hatte die Maschine bei schlechtem Wetter Startprobleme. «Wir sind gar nicht erst abgehoben», erinnerte sich Charlton Jahrzehnte später sichtlich bewegt. «Wir sind in ein Haus gekracht und ich glaube in ein paar andere Hindernisse. Es war einfach ein Alptraum.»