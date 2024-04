Entthronter DEL-Champion: Münchner Frust nach Playoff-K.o.

Ein 0:3 sorgte an der Nordsee für den endgültigen K.o. «Wir haben keinen Weg gefunden», sagte Nationalspieler Maxi Kastner bei MagentaSport. Das Aus im Playoff-Halbfinale gegen Bremerhaven beendete eine ohnehin durchwachsene Saison des Münchner Star-Ensembles. Mit Platz fünf enttäuschte das Team von Söderholm. Der Finne soll auch in der kommenden Saison an der Bande in der neuen Arena stehen. «So ist unser Plan, zu einhundert Prozent», erklärte EHC-Manager Christian Winkler.