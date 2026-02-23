Olympia

Er wäre bereit: Klopp bietet sich als Olympia-Botschafter an

Politik und Sport möchten die Olympischen Spiele endlich wieder nach Deutschland holen. Der ehemalige Kulttrainer Jürgen Klopp nennt eine Bewerbung «ein positives Ziel» - und bietet seine Hilfe an.

Jürgen Klopp will sich für Olympische Spiele in Deutschland einsetzen. Foto: Hannes P. Albert/dpa
Jürgen Klopp will sich für Olympische Spiele in Deutschland einsetzen.

Frankfurt/Main (dpa) - Jürgen Klopp wünscht sich Olympische Spiele in Deutschland und will sich dafür auch persönlich ins Zeug legen. «Ich weiß nicht, ob man mich als Olympia-Botschafter braucht. Aber was auch immer ich tun könnte, damit Deutschland die Olympischen Spiele bekommt, wäre ich bereit zu machen», sagte der ehemalige Kulttrainer und jetzige globale Fußball-Chef von Red Bull beim «Ball des Sports».

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der 58-Jährige, der in der vergangenen Woche als Star-Gast mehrere Veranstaltungen bei den Olympischen Winterspielen in Italien besucht hatte, erhofft sich von einer erfolgreichen Bewerbung für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 auch einen Gewinn für die gesamte Gesellschaft.

«Ich würde gern erleben, was so eine kollektive Vorfreude in unserem Land auslösen kann. Es geht um ein positives Ziel in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, es macht nicht richtig Spaß, über die Zukunft nachzudenken», sagte der ehemalige Trainer der Bundesligisten FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund sowie des englischen Topclubs FC Liverpool.

Ex-Schwimmstars ebenfalls für Olympia-Bewerbung 

Auch Franziska van Almsick (47) würde Olympische Spiele in Deutschland begrüßen. «Das würde der Gesellschaft guttun. Die Frage ist, ob man das kann, weil wir ganz viele andere Probleme haben im Moment. Wir haben als Land viel Federn gelassen in den vergangenen Jahren und konnten uns nicht so zeigen, wie wir eigentlich sind. Es wäre schön, wenn wir zeigen könnten, was wir alles draufhaben, denn ich glaube, dass wir viel besser sind als viele Menschen denken», sagte der frühere Schwimm-Star. 

Schwimm-Olympiasieger Michael Groß sieht noch einen anderen positiven Effekt: «Gerade in der heutigen Zeit der Digitalisierung ist der Sport extrem wichtig für die jüngeren Menschen, um zu merken, dass man etwas leisten kann, ohne am Handy zu sein», sagte der 61-Jährige. 

Wirbt für Olympische Spiele in Deutschland: Sport-Staatsministerin Christiane Schenderlein. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
Wirbt für Olympische Spiele in Deutschland: Sport-Staatsministerin Christiane Schenderlein. (Archivbild)

Auf dem Weg zu einer Bewerbung, über die im Herbst dieses Jahres entschieden werden soll, wird der Deutsche Olympische Sportbund von der Politik unterstützt. «Unser Land will und braucht diese Spiele. Wir wollen sie nutzen als kräftigen Anstoß für Veränderungen im Sport und darüber hinaus. Für einen positiven Blick nach vorn und mehr Mut und Zutrauen in unsere eigenen Fähigkeiten», sagte Sport-Staatsministerin Christiane Schenderlein (CDU) und bekräftigte: «Dafür geht die Bundesregierung jetzt all in.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
DOSB beschließt weiteren Olympia-Fahrplan
Sportpolitik

DOSB beschließt weiteren Olympia-Fahrplan

Der DOSB träumt von Olympischen und Paralympischen Spielen in Deutschland. Nun steht auch der weitere Weg bis zur Auswahl des nationalen Kandidaten fest. Präsident Weikert versichert Geschlossenheit.

06.12.2025

CDU-Politikerin Schenderlein wird Sport-Staatsministerin
Neue Bundesregierung

CDU-Politikerin Schenderlein wird Sport-Staatsministerin

Mit dem Posten eines Staatsministers für den Sport verbinden die deutschen Sportspitzen große Hoffnungen. Jetzt hat die CDU verkündet, wer das Amt übernehmen soll.

28.04.2025

Faeser unterzeichnet Vereinbarung für Olympia-Bewerbung
Sommerspiele 2040

Faeser unterzeichnet Vereinbarung für Olympia-Bewerbung

Die Bundesinnenministerin unterzeichnet in Paris die Grundsatzvereinbarung für einen neuerlichen Anlauf für Olympia in Deutschland. Die Bundesregierung favorisiert eine Bewerbung für 2040.

02.08.2024

Bundeskabinett plant Absichtserklärung für Olympia-Bewerbung
Sommerspiele in Deutschland?

Bundeskabinett plant Absichtserklärung für Olympia-Bewerbung

Das Bemühen der deutschen Sport-Spitzen um Olympische Spiele bekommt Rückenwind. Die Ampel-Regierung will einen neuen Anlauf unterstützen.

22.07.2024

Sportpolitik

Mehrheit begeistern: DOSB startet Projekt Olympia-Bewerbung

Der Deutsche Olympische Sportbund startet mit einer Kampagne den Prozess für eine Olympia-Bewerbung. Erstes Ziel: Die Bundesbürger dafür begeistern.

06.07.2023