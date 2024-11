Erfolgsdoppel nach Coup: «Jedes schöne Adjektiv trifft zu»

Turin (dpa) - Wie viel der Titel wert ist, war dem deutschen Erfolgsdoppel Tim Pütz und Kevin Krawietz nach dem Coup beim Tennis-Saisonfinale noch gar nicht bewusst. «Das ist was ganz Besonderes - auf jeden Fall», sagte Krawietz und kündigte an, «natürlich feiern» zu wollen: «Wir kommen nicht so viel raus Zuhause. Die Familien haben von Zuhause unterstützt, deswegen können wir entspannt mal loslassen», sagte der 32 Jahre alte Coburger. «Wenn man den Titel nicht feiert, welchen Titel dann sonst?»