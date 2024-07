«Schlimme» News: Norwegische Radprofis trauern um Drege

Colombey-les-Deux-Églises (dpa) - Mit Dreck verschmiertem Gesicht stand Altstar Alexander Kristoff aus Norwegen in der Nähe des früheren Landsitzes des Staatsmannes Charles de Gaulle vor dem Teambus und war tieftraurig. Kurz zuvor hatte der viermalige Etappensieger der Tour de France erst vom Tod seines Landsmannes André Drege bei der gleichzeitig stattfindenden Österreich-Rundfahrt erfahren.

«Das sind sehr schlimme Nachrichten», bedauerte Kristoff am Samstag nach der achten Etappe in Frankreich, die der Eritreer Biniam Girmay gewann. «Ich kannte ihn ein bisschen, war in der Nationalmannschaft mit ihm. Er war ein guter Typ», fügte der 37-Jährige hinzu.