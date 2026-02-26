Missstände bei Medizin-Check?

Ermittlungen im Skibergsteigen: DAV stellt Sportchef frei

Berichte über medizinische Missstände sorgen bei den Skibergsteigern für Aufsehen. Nun gibt es personelle Konsequenzen. Und die Staatsanwaltschaft leitet ein Ermittlungsverfahren ein.

Skibergsteigen feierte jüngst seine Olympia-Premiere. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
Skibergsteigen feierte jüngst seine Olympia-Premiere. (Archivbild)

Traunstein (dpa) - Nach schweren Vorwürfen deutscher Skibergsteiger rund um mögliche Missstände bei medizinischen Tests hat der Deutsche Alpenverein (DAV) den Sportlichen Leiter Hermann Gruber freigestellt. Er ist einer der beiden Beschuldigten in der Causa, die zuletzt während Olympia öffentlich geworden war und für Aufsehen gesorgt hatte. Die Staatsanwaltschaft Traunstein leitete unterdessen gegen zwei Personen ein Ermittlungsverfahren ein.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Wie ein Sprecher der Strafverfolger in Oberbayern auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, sei eine entsprechende Anzeige geprüft worden. Es gebe einen Anfangsverdacht, «dass die Beschuldigten eine verfolgbare Straftat begangen haben», sagte der Sprecher.

Vorwürfe: Körperverletzung, Beihilfe, Nötigung

Laut DAV bat Gruber - der zuletzt noch bei der Olympia-Premiere in Bormio dabei war - selbst um die Freistellung. «Diese Freistellung erfolgt im Interesse einer transparenten und ungestörten Aufklärung durch die Staatsanwaltschaft Traunstein sowie im Sinne der Athletinnen und Athleten», hieß es.

Bat nach den jüngsten Berichten und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft um Freistellung vom DAV: Der Sportliche Leiter Hermann Gruber. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Bat nach den jüngsten Berichten und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft um Freistellung vom DAV: Der Sportliche Leiter Hermann Gruber. (Archivbild)

In einem «Sportschau»-Bericht hatten die Skibergsteiger Felix Gramelsberger und Sophia Weßling die Anzeigen gegen Gruber und den ehemaligen Bundestrainer Maximilian Wittwer öffentlich gemacht. Laut Staatsanwaltschaft erstattete noch ein weiteres Ex-Mitglied des Nationalteams Skibergsteigen Strafanzeige. Es gehe um die Tatvorwürfe gefährliche Körperverletzung, Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung, Nötigung und fahrlässige Körperverletzung. Für die Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. Die Ermittlungen werden mehrere Wochen dauern, hieß es aus Traunstein.

Sportler zu Testungen: «Wahnsinnige Blutpanscherei»

Den Sportlern war laut des ARD-Berichts im April 2024 am Olympiastützpunkt Chiemgau in Ruhpolding bis zu 60 Mal innerhalb weniger Stunden Blut aus dem Ohrläppchen entnommen worden. Es seien laut der Sportler Hygiene-Mindeststandards nicht beachtet worden, die angeblich zum Teil ungeschulten Helfer sollen ihre Handschuhe zwischen den Blutabnahmen nicht gewechselt, sondern sie bei mehreren Athleten nacheinander benutzt haben. Gramelsberger sprach in dem Bericht von einer «wahnsinnigen Blutpanscherei».

Der Verband räumte ein, dass es nach dem Test Beanstandungen gegeben habe. Es seien nach Rückmeldungen von Athleten «Abläufe überprüft und organisatorisch weiterentwickelt» worden, hieß es.

Weßling und Gramelsberger nicht bei Olympia dabei

Skibergsteigen feierte bei den Winterspielen in Italien seine Olympia-Premiere. Weßling und Gramelsberger gehörten nicht zum deutschen Aufgebot und für die Saison 2025/2026 auch nicht zum Olympia-Kader, sondern offiziell aus sportlichen Gründen lediglich zum DAV-Kader.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kein Ermittlungsverfahren nach AfD-«Abschiebetickets»
Wahlkampf-Flyer

Kein Ermittlungsverfahren nach AfD-«Abschiebetickets»

Ein AfD-Wahlkampf-Flyer in Form eines «Abschiebetickets» sorgt im Februar für Wirbel im Netz. AfD-Politiker wurden angezeigt. Für Ermittlungen der Staatsanwaltschaft reicht es jedoch nicht.

28.03.2025

Turn-Skandal: Staatsanwaltschaft durchsucht Objekte
Missstände

Turn-Skandal: Staatsanwaltschaft durchsucht Objekte

Gegen zwei Turn-Trainerinnen wird ermittelt - laut Staatsanwaltschaft geht es um den Versuch der gefährlichen Körperverletzung. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

24.03.2025

Alpenverein möchte Mountainbiken stärker fördern
Bergsportverband

Alpenverein möchte Mountainbiken stärker fördern

Der DAV trifft sich in Würzburg zu seiner Hauptversammlung. Dort stehen wichtige Richtungsentscheidungen zum Mountainbiken, Leistungsport und politischen Engagement des Verbands an.

15.11.2024

Ermittlungsverfahren wegen Rassismusverdachts eingestellt
Keine Beweise gefunden

Ermittlungsverfahren wegen Rassismusverdachts eingestellt

Der Fall schlug hohe Wellen: Auf einer Party in einer Ausbildungsstätte der Finanzverwaltung sollen rassistische Parolen gegrölt worden sein. Doch der Vorwurf konnte nicht erhärtet werden.

11.09.2024

Ermittlungsverfahren nach Brand in Seniorenheim
NRW

Ermittlungsverfahren nach Brand in Seniorenheim

Nach dem verheerenden Brand mit vier Toten in einer Seniorenresidenz hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen einen Bewohner eröffnet. Das Altenheim ist vorerst unbewohnbar.

05.03.2024