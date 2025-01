Ter Stegen jubelt mit: Erster Barça-Titel unter Flick

Dschiddah (dpa) - Der FC Barcelona ist mit Traumtoren in einem denkwürdigen Clásico zum ersten Titel mit Trainer Hansi Flick gestürmt. Im Finale der Supercopa demütigten die Katalanen Titelverteidiger und Erzrivale Real Madrid mit 5:2 (4:1). Lamine Yamal, Robert Lewandowski, zweimal Raphinha und Alex Balde machten Barcelonas Fußball-Gala und den 15. Titel in der Supercopa perfekt. «Das Ziel von großen Clubs ist es immer, Titel zu gewinnen. Dafür arbeiten wir hart. Wir sind jetzt glücklich und stolz, diesen Titel gewonnen zu haben. Wir müssen nun aber in jedem Spiel zeigen, wie gut wir sind», sagte Flick.