Alpiner Weltcup

Erster Slalom-Sieg: Ski-Juwel Aicher zaubert in Levi

Alpin-Ass Emma Aicher zeigt in Finnland eine Galavorstellung. Mit ihrem Erfolg schließe sich ein Kreis, erklärt die 23-Jährige. Auch Ex-Skistar Felix Neureuther ist begeistert.

Feierte ihren ersten Weltcup-Sieg im Slalom: Emma Aicher. Foto: Gabriele Facciotti/AP/dpa
Feierte ihren ersten Weltcup-Sieg im Slalom: Emma Aicher.

Levi (dpa) - Emma Aicher fasste sich mit beiden Händen an den Helm und konnte es zunächst offenbar selbst kaum glauben. Die deutsche Ski-Hoffnung hat den ersten Slalom der Saison gewonnen und damit das nächste sportliche Ausrufezeichen gesetzt. Drei Wochen nach ihrem dritten Platz im Riesenslalom von Sölden triumphierte die 23-Jährige beim Flutlicht-Event im finnischen Levi.

Für Aicher, die in diesem Winter als heiße Anwärterin auf den Gewinn des Gesamtweltcups gilt, war es der sechste Weltcup-Sieg der Karriere - der erste im Slalom. Zum insgesamt sechsten Mal fuhr sie im Torlauf auf das Podium.

«Richtig cool» sei das, sagte Aicher. In Levi, wo sie einst auch schon ihre ersten Punkte und ihren ersten Podestplatz im Slalom bejubelt hatte, fühle sich das wie ein «Full Circle Moment» an. Es schließe sich für sie also ein Kreis.

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Dürr zittert sich ins Finale

Einen Tag nach ihrem Geburtstag siegte die Tochter eines Deutschen und einer Schwedin mit 0,43 Sekunden Vorsprung vor der für Albanien startenden Lara Colturi. Dritte wurde die Österreicherin Katharina Truppe (+0,50 Sekunden).

Aichers Teamkollegin Lena Dürr kämpfte sich nach einem verkorksten ersten Lauf immerhin noch auf Platz 18 vor. Nachdem sie in Finnland zuvor schon fünfmal auf das Podest gefahren war, sei sie mit hohen Erwartungen angereist, erklärte Dürr. Zumindest auf ihre Steigerung im Finale wolle sie nun aufbauen.

Die langjährige Slalom-Dominatorin Mikaela Shiffrin, die im vergangenen Winter neun von zehn Torläufen gewonnen hatte, verzichtete auf einen Start in Levi. Die Amerikanerin hatte angekündigt, diese Saison etwas weniger Slalom fahren und sich stattdessen auf Riesenslalom und Super-G konzentrieren zu wollen.

Strahlende Siegerin: Emma Aicher (M.) im finnischen Levi. Foto: Roni Rekomaa/Lehtikuva/dpa
Strahlende Siegerin: Emma Aicher (M.) im finnischen Levi.

Neureuther schwärmt vom «Zauberer»

Aicher ergriff die erste Chance, die sich durch Shiffrins Fehlen ergab, direkt beim Schopf. Sie habe es genossen, mit Startnummer eins auf die Strecke zu gehen, sagte die junge Allrounderin nach dem ersten Durchgang.

Sie hatte aber nicht etwa davon profitiert, dass die Piste im weiteren Verlauf nachgegeben hätte. Der Untergrund sei perfekt präpariert gewesen, meinte der Sportliche Leiter Andreas Ertl vom Deutschen Skiverband.

Die nervenstarke Aicher hatte vielmehr auch bei eisigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt wieder mal das richtige Feingefühl - und das richtige Material. Ihr Servicemann sei ein «Zauberer», schwärmte Ex-Skistar Felix Neureuther als TV-Experte im Bayerischen Rundfunk.

Letzter deutscher Gesamtsieg vor 15 Jahren

Zaubert sich Aicher diesen Winter womöglich zur großen Kristallkugel? Als bislang letzte Deutsche holte Maria Höfl-Riesch den Gesamtsieg - vor 15 Jahren. Aicher, die schon vergangene Saison bis zum Schluss um die Kugel mitfuhr und zudem gleich zwei olympische Silbermedaillen bejubeln durfte, nährte mit ihrem Einstieg in diesen Winter jedenfalls die Hoffnungen.

Auch am kommenden Samstag steht für die alpinen Frauen ein Slalom an. Shiffrin wird in Gurgl in Tirol dann erneut fehlen - und Aicher womöglich im dritten Rennen der Saison zum dritten Mal auf das Podium rasen?

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