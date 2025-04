«Es ist ein Märchen»: Langers emotionaler Masters-Abschied

Augusta (dpa) - Nach Bernhard Langers letztem Putt beim Masters erhoben sich die Zuschauer und applaudierten Deutschlands Golf-Ikone. Fred Ridley, der Vorsitzende des Augusta National Golf Clubs, nahm den 67-Jährigen am 18. Grün in Empfang. Dann lief Langer Hand in Hand mit seiner Frau Vikki Carol ein letztes Mal als Teilnehmer das Spalier der Fans entlang, die ihm zujubelten und ihn für seine beeindruckenden Leistungen auf dem legendären Golf-Kurs im US-Bundesstaat Georgia feierten.