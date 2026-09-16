Fußball

Ex-Bundesliga-Coach Tedesco bei Bologna freigestellt

Der frühere Schalke- und Leipzig-Trainer Domenico Tedesco stand erst seit Juli in Bologna an der Seitenlinie. Nach sieglosen Auftritten und einer Sperre ist nun schon wieder Schluss.

Domenico Tedesco ist in Bologna freigestellt worden. (Archivbild) Foto: Darko Bandic/AP/dpa
Domenico Tedesco ist in Bologna freigestellt worden. (Archivbild)

Bologna (dpa) - Der frühere Bundesliga-Coach Domenico Tedesco ist nach nur wenigen Wochen beim italienischen Erstligisten FC Bologna schon wieder freigestellt worden. Das teilte der Club mit und ernannte Raffaele Palladino zu seinem Nachfolger. Tedesco, der ehemalige Trainer vom FC Schalke 04 und RB Leipzig, hatte mit Bologna in der Serie A aus den ersten vier Spielen nur einen Punkt geholt.

Anfang des Monats hatte Tedesco, der in der vergangenen Saison noch Fenerbahce Istanbul trainierte und auch schon Nationaltrainer Belgiens war, beim 2:2 gegen Sassuolo Calcio in der Nachspielzeit den Schiedsrichter verbal attackiert und auch in den Kabinen weiter gewütet. Der Trainer sah die Rote Karte und wurde daraufhin von der Liga wegen «äußerst respektlosen Verhaltens» für zwei Spiele gesperrt. Da das Team des Deutsch-Italieners auch am vergangenen Wochenende 0:1 in Neapel verlor, steht Bologna nach vier Spielen mittlerweile auf Platz 16.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Medien: Schalke-Trainer spricht über Abschied
2. Fußball-Bundesliga

Medien: Schalke-Trainer spricht über Abschied

Trotz Unterzahl ringt Schalke 04 dem Hamburger SV ein 2:2 ab. Die Fans sind begeistert. Doch nach dem Spiel überrascht Trainer Kees van Wonderen mit Aussagen zu seiner Zukunft.

20.04.2025

Belgien trennt sich von Nationaltrainer Tedesco
Internationaler Fußball

Belgien trennt sich von Nationaltrainer Tedesco

Domenico Tedesco ist sein Amt als Fußball-Nationaltrainer Belgiens los. Der frühere Bundesliga-Trainer ist vom nationalen Verband freigestellt worden.

17.01.2025

Fußball-EM

Kritik an Trainer Tedesco nach Belgiens Aus

In Belgien gibt es nach dem erneut frühen Turnier-Aus viel Frust. Insbesondere der Nationaltrainer steht in der Kritik, darf aber wohl weitermachen. Kapitän De Bruyne denkt über seine Zukunft nach.

02.07.2024

Er trainierte unter Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco
Fußball

Er trainierte unter Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco

Furkan Cevik ist der Torjäger der SG Unter-Abtsteinach in der Kreisoberliga. Verletzungspech verhinderte eine Profikarriere.

26.03.2024

Deutscher Gegner

Tedesco soll in Belgien neue Gold-Generation formen

Mit nur 37 Jahren hat Domenico Tedesco die belgische Fußball-Nationalmannschaft übernommen. Am Dienstag trifft er mit den Belgiern in Köln auf Deutschland.

26.03.2023